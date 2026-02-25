Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencileri şehrin en kritik su ve atıksu yönetim merkezlerini ziyaret etti.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, halk sağlığının temel unsurlarından olan içme suyu ve atık su yönetim süreçlerini tıp fakültesi öğrencilerine tesislerinde anlattı.

Halk Sağlığı stajı çerçevesinde düzenlenen gezide öğrenciler,Hızırilyasİçmesuyu Arıtma Tesisi ile Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Güvenli içme suyuna erişim ile atıksuların çevreye zarar vermeden arıtılması süreçleri uzman ekipler tarafından detaylı şekilde aktarıldı.

Gezinin ilk durağında öğrenciler Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti. Evsel atık suların ileri biyolojik yöntemlerle arıtımı ve deşarj kriterleri çevre sağlığı perspektifiyle anlatıldı.

Gezi Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde son buldu.Öğrenciler suyun kaynaktan şebekeye uzanan arıtım aşamalarını yerinde gözlemledi.