SAKARYA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Sapanca Gölü'nün yaklaşık iki metre kadar derinlerinde rastlanan alg oluşumuna dair SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu açıklamalarda bulundu.

Gölden alınan numunelerin araştırılması için aynı gün içinde İstanbul Üniversitesi'ne gönderildiğini ifade eden Sakallıoğlu, 'Yapılan incelemelerde içme suyu kalitesini olumsuz etkileyecek herhangi bir bulguya rastlanmadı. Alg oluşumunun yakından takip ediyor ve çoğalmasını önlemek amacıyla gerekli çalışmaları başlatıyoruz' dedi.

Özellikle su sıcaklığının artmasıyla birlikte her yıl görülen oluşum hakkında Genel Müdür Sakallıoğlu, 'Gerek kurumumuz tarafından yapılan analiz ve testlerde gerekse İstanbul Üniversitesi Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen incelemelerde, oluşumun sıcaklık artışına bağlı olarak önceki yıllarda da görülen yeşil alg türü olduğu tespit edildi. Mevcut haliyle bu oluşum su sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır' dedi.

ALG OLUŞUMUNU ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATTIK

Sakallıoğlu açıklamasının devamında, Sapanca Gölü'nün farklı noktalarından 17 ayrı numunenin alınarak analiz edildiğini belirterek, 'Yapılan incelemelerde içme suyu kalitesini olumsuz etkileyecek herhangi bir bulguya rastlanmadı. Alg oluşumunun yakından takip ediyor ve çoğalmasını önlemek amacıyla gerekli çalışmaları başlatıyoruz' ifadelerini kullandı. Su seviyesindeki düşüş ve çevresel etkenlerin alg oluşumunda etkili olduğuna dikkat çeken Genel Müdür Sakallıoğlu, 'Su seviyesindeki azalma ve çevresel faktörler nedeniyle oluşan kirlilikten dolayı meydana gelen oluşum için önlemlerimizi hızla devreye alıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda hassasiyet göstermelerini, özellikle alg oluşumunun bulunduğu bölgede hızla artan sosyal ve sportif faaliyetlerde gölün kirlenmesine geçit vermemelerini rica ediyoruz' dedi.

Sapanca Gölü'nün geleceğini korumak için Sakarya'ya kazandırılan tarihi yatırımlardan da bahseden Sakallıoğlu, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar'ın Sapanca Gölü konusundaki hassasiyeti ve gölün geleceğe sağlıklı bir şekilde ulaşmasındaki yatırımları da kritik öneme sahip. Ballıkaya Barajı isale hattındaki saha çalışmalarının başlaması ve yıllardır beklenen projenin artık hayata geçirilmesi Sapanca Gölü'nün geleceğini garanti altına alacak tarihi yatırımdır' ifadelerini kullandı.

Sapanca Gölü'nün korunması amacıyla düzenli olarak analiz ve incelemeler gerçekleştirdiklerini belirten Sakallıoğlu, gölün su sağlığını korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurguladı. Sakallıoğlu, 'Farklı noktalardan aldığımız analizlerle Sapanca Gölü'nü yakından takip ediyoruz ve su sağlığının olumsuz etkilenmesine izin vermeyeceğiz. Yakın zamanda başlayacak saha çalışmaları kapsamında gölü çevreleyecek kolektör hattıyla adeta bir koruma kalkanı oluşturacağız. Sapanca Gölü sadece bir su kaynağı değil, Sakarya'nın geçmişinden geleceğine uzanan en kıymetli yaşam alanıdır. Bu değeri koruyarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur' dedi.