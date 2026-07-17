Türkiye genelinde konut satışları Haziran 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak 129 bin 979 oldu. İpotekli konut satışlarında ise yüzde 72,1'lik yükseliş yaşandı. İş yeri satışlarında da yıllık bazda artış kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Konut ve İş Yeri Satış İstatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak 129 bin 979 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında en yüksek payı ikinci el satışlar aldı. Haziranda ilk el konut satışları yüzde 23,1 artışla 43 bin 406, ikinci el konut satışları ise yüzde 12,5 artışla 86 bin 573 oldu. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 33,4, ikinci el konutların payı ise yüzde 66,6 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Haziran ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,1 artarak 25 bin 993 oldu. İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 20 olarak kaydedildi.

Diğer konut satışları ise yüzde 7,1 artarak 103 bin 986 oldu ve toplam satışların yüzde 80'ini oluşturdu.

YABANCILARA 2 BİN 15 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında yıllık bazda yüzde 20,1 artarak 2 bin 15 oldu. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde ise yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalarak 9 bin 83 oldu. Haziran ayında yabancılara en fazla konut satışı 381 adetle Rusya Federasyonu vatandaşlarına, ardından 170'er adetle Ukrayna ve İran vatandaşlarına yapıldı.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA DA ARTIŞ

TÜİK verilerine göre Haziran ayında Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları yüzde 30,8 artarak 5 bin 126, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 14,6 artarak 11 bin 439 oldu.

İpotekli iş yeri satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,7 artışla 745, diğer iş yeri satışları ise yüzde 17,2 artışla 15 bin 820 olarak gerçekleşti. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 4,9 artarken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 6,6 azaldı.