İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede İslam dünyasına yönelik ilmî çalışmalar ve güncel meseleler ele alındı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği ile Birliğin Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Korkmaz ve Abdulvahhab Ekinci'yi makamında ağırladı.

Bakan Çiftçi, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, çağdaş İslam hukuku ve İslam iktisadı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. el-Karadaği ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Görüşmede, Dünya Müslüman Âlimler Birliği'nin farklı coğrafyalardan ve ilmî geleneklerden âlimleri buluşturan çalışmaları, sahih dinî bilginin yaygınlaştırılması, İslam dünyasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ile güncel meselelere yönelik ilmî çözüm arayışları değerlendirildi.

Bakan Çiftçi, nazik ziyaretleri ve paylaşılan değerlendirmeler için heyete teşekkür ederek, Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin ilim ve irşat yolundaki çalışmalarının bereketli olması temennisinde bulundu.