Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik 237 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.
ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere yönelik tarımsal destek ödemelerinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilerin emeğini güvence altına alan destekleme politikalarıyla kırsal kalkınmaya katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.
Bu kapsamda toplam 237 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıklayan Yumaklı, ödemelerin üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerini desteklemek amacıyla farklı başlıklarda destekleme ödemelerini sürdürüyor.