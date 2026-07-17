İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sıfır Atık Vakfı ile çevre bilincinin yaygınlaştırılması, kaynakların verimli kullanılması ve atık yönetiminin güçlendirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında, çevre bilincini artırmaya ve sıfır atık uygulamalarını ülke genelinde yaygınlaştırmaya yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, protokolü Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile birlikte imzaladıklarını duyurdu.

Protokol kapsamında; İçişleri Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatları, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar ile mahalle ve köylerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütülecek.

Doğal kaynakların daha verimli kullanılması, israfın azaltılması, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin artırılması ile atık yönetimi konusunda yeni projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Afet ve acil durum süreçleri ile geçici yaşam alanlarında da atık yönetimi ve kaynak verimliliğine yönelik uygulamaların güçlendirileceği belirtildi. Bakan Çiftçi, sıfır atık anlayışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü belirterek, daha temiz ve sürdürülebilir bir Türkiye için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.