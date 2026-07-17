Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl zirai dondan büyük zarar gören Malatya kayısısında bu yıl yeniden verimli bir hasat gerçekleştirildiğini belirterek, üretim ve ihracatın güç kazanacağını söyledi.

MALATYA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya'da düzenlenen 28. Kayısı Festivali ve Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, kentte kayısı üretiminin yeniden yükselişe geçtiğini açıkladı.

Malatya'nın dünya kuru kayısı üretimi ve ihracatında lider konumda olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin kayısı üretiminde dünyada birinci sırada yer aldığını, Malatya'nın ise ülke üretiminin önemli bölümünü tek başına karşıladığını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don nedeniyle kayısı üretiminin ciddi şekilde etkilendiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, 'Geçen yıl zirai don bu şehrin alametifarikası olan bir ürünün neredeyse hiç olmamasına sebep oldu ancak bu sene yeniden bereketli bir şekilde yapılan hasattan sonra üretimimize, ihracatımıza ve bundan Malatya'nın elde edeceği güce hep beraber kavuşmuş olacağız.' dedi. Dünyada iklim değişikliği ve jeopolitik gelişmelerin tarımsal üretimin önemini artırdığını belirten Yumaklı, gıda arz güvenliğinin ülkeler için stratejik bir konu haline geldiğini söyledi. Tarımsal üretimde verimliliği artırmak amacıyla teknoloji kullanımına ve üretim planlamasına önem verdiklerini kaydetti.

MALATYA'YA 75 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bakan Yumaklı, son 24 yılda Malatya'ya tarım, ormancılık ve su alanlarında toplam 75 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını açıkladı.

Kentte 117 sulama tesisinin hizmete alındığını ve 404 bin dekarlık alanın sulamaya açıldığını belirten Bakan Yumaklı, bu yatırımların Malatya ekonomisine yıllık yaklaşık 7 milyar liralık katkı sağladığını ifade etti.

Malatya'nın kayısı başta olmak üzere 53 coğrafi işaretli ürüne sahip olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, Kayısı Araştırma Enstitüsü'nün yeni çeşitler ve katma değerli ürünler geliştirmek için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

TARIMSAL ÜRETİMDE ARTIŞ

Malatya'da son 24 yılda bitkisel üretimin yüzde 120, büyükbaş hayvan varlığının yüzde 75, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 55 arttığını aktaran Yumaklı, kanatlı hayvan varlığının 24 kat, su ürünleri üretiminin ise 9 kat yükseldiğini bildirdi. Kentte tarımsal hasılanın da aynı dönemde üç kat arttığını belirten Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya ulaşmasında Malatyalı üreticilerin emeğinin büyük olduğunu söyledi. Konuşmasının ardından Bakan Yumaklı, protokol üyeleriyle birlikte fuar alanını gezerek stantları ziyaret etti.