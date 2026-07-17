Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında silah, sahte para, kaçak tütün ve alkollü ürünler ele geçirildi. Operasyonlarda 19 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 3 aranan şahıs yakalandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi.

Ekiplerin çalışmaları kapsamında 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet (bulundurma) suçundan 1 olayda 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve 52 adet fişek ele geçirildi.

Parada sahtecilik suçuna yönelik operasyonda ise 1 olayda 1 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirilirken, aramalarda 30 adet sahte 100 TL bulundu.

Kaçak tütün mamulleri, alkollü içki ve emtia kaçakçılığına yönelik çalışmalarda ise 9 olayda 11 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Muratpaşa, Aksu, Konyaaltı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda; 77 bin 200 adet makaron, 8 bin 166 paket sigara, 1.316 litre alkol, 343 adet elektronik sigara, 17 şişe içki, 4 kilogram tütün ele geçirildi.

Öte yandan aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda 3 kişi yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde kaçakçılık faaliyetleri ve suç organizasyonlarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.