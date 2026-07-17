Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağlum'da yürütülen yol çalışmaları sırasında belediyeye ait kamyonun karıştığı kazada iki belediye çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağlum'da gerçekleştirilen yol açma çalışmaları sırasında meydana gelen trafik kazasında iki belediye personelinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyeye ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kazanın yaşandığını belirtti. Kazadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Yavaş, 'Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.' dedi.

Hayatını kaybeden belediye personellerine Allah'tan rahmet dileyen Yavaş, ailelerine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Kaynak: RSS