Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağlum'da yürütülen yol çalışmaları sırasında belediyeye ait kamyonun karıştığı kazada iki belediye çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.
ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağlum'da gerçekleştirilen yol açma çalışmaları sırasında meydana gelen trafik kazasında iki belediye personelinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyeye ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kazanın yaşandığını belirtti. Kazadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Yavaş, 'Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.' dedi.
Hayatını kaybeden belediye personellerine Allah'tan rahmet dileyen Yavaş, ailelerine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
Bugün Bağlum'da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında belediyemize ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 17, 2026
Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Hayatını kaybeden: