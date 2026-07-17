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Bugün Bağlum'da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında belediyemize ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden:

Hayatını kaybeden belediye personellerine Allah'tan rahmet dileyen Yavaş, ailelerine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyeye ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kazanın yaşandığını belirtti. Kazadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Yavaş, 'Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.' dedi.

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ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağlum'da gerçekleştirilen yol açma çalışmaları sırasında meydana gelen trafik kazasında iki belediye personelinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağlum'da yürütülen yol çalışmaları sırasında belediyeye ait kamyonun karıştığı kazada iki belediye çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

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