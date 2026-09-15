Kocaeli GTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi binası, Türkiye Mimarlık Yıllığı 2025 seçkisinde yer alan tek eğitim yapısı oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. İbrahim Türkeri ile Y. Mimar Gönül Karademir Türkeri'nin mimari tasarımı ve uygulama projelerini tamamladığı, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi binası, Türkiye Mimarlık Yıllığı 2025 seçkisinde yer aldı.

GTÜ Rektörlüğü onayı ve Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı kontrollüğünde 2025 yılında tamamlanan yapı, seçkiye giren Türkiye genelindeki tek eğitim yapısı ve Kocaeli'den seçilen tek proje oldu.

118 BAŞVURU ARASINDAN SEÇİLDİ

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından hazırlanan Mimarlık Yıllığı 2025 için yapılan başvurular, Seçici Kurul tarafından İPA Kampüs Florya'da değerlendirildi.

Toplam 118 başvuru arasından 47 proje sergilenmeye ve yıllıkta yer almaya değer bulundu. Seçkide 34 mimari, 9 iç mekân, 2 koruma/restorasyon ve 2 peyzaj/kentsel tasarım projesi yer alıyor. GTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi binası aynı zamanda XX. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında da aday gösterildi.

'NİTELİKLİ KAMUSAL MEKÂN ELDE EDİLEBİLECEĞİNİ GÖSTERDİK'

Projenin müelliflerinden Doç. Dr. İbrahim Türkeri, üniversitelerin teorik bilginin yanı sıra nitelikli fiziki çevreleriyle de örnek olması gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

'Üniversiteler, sadece teorik bilginin üretildiği alanlar değil; nitelikli fiziki mekanlarıyla topluma, kente ve geleceğe örnek olması gereken öncü kurumlardır. Bu projeyle, sınırlı kamu kaynaklarını en doğru şekilde yöneterek de nitelikli kamusal mekanlar elde edilebileceğini kanıtlamış olduk. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, akademi ile pratiğin birlikteliğiyle 'tasarım-araştırma' modelinin kampüslerimize sunduğu yüksek katma değerin göstergesi olmuştur. Kamu yararını merkeze alan ve nitelikli fiziki çevrenin inşasına katkı sunan mimarlık çabasıyla kampüsümüzün mekân kalitesini yukarı taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.'