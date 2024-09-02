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KEGM'den alınan bilgiye göre, yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, yedeğindeki tekneyle beraber, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Türkeli Feneri’ne yanaştırıldı.

İhbar üzerine olay yerine intikal ede KEGM-8 hızlı tahlisiye botuna yedeklenerek, Türklel Feneri'ne yanaştırıldı.