Düşen telefonunu alırken kayalıklara sıkıştı! Düşen telefonunu alırken kayalıklara sıkıştı!

Yedeğindeki 11 metrelik tekneyle seyir halindeyken makine arızası yapan tekne, can kurtarma botuna yedeklenerek Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Türkeli Feneri'ne yanaştırıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Türkeli Feneri açıklarında yedeğindeki 11 metrelik tekneyle seyir halindeyken makine arızası yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine intikal ede KEGM-8 hızlı tahlisiye botuna yedeklenerek, Türklel Feneri'ne yanaştırıldı. 

KEGM'den alınan bilgiye göre, yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, yedeğindeki tekneyle beraber, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Türkeli Feneri’ne yanaştırıldı.

Kaynak: igf