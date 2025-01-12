Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Adım Adım Manisa Projesi’ kapsamında Saruhanlı ilçesinden şehir merkezine gelen 62 kişilik kadın kafilesi, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kadınların sosyal hayata katılımını arttırmak için hayata geçirdiği ‘Adım Adım Manisa’ projesi hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Saruhanlı ilçesinden gelen 62 kişilik kadın kafilesi, Manisa’da ağırlandı. Kafileyi, Büyükşehir Belediyesi görevlileri Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde karşıladı.

Kafile, daha sonra Tıp Tarihi Müzesi’ne ve Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne ev sahipliği yapan Hafsa Sultan Camii’ni ziyaret etti. Kafileye, Sultan Camii’nin ve Tıp Tarihi Müzesi’nin tarihteki yerine ilişkin bilgi verildi. Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Muradiye Camii’ni de ziyaret eden Saruhanlılı kadınlar, şehir manzarasını izleme imkânı sunan Mevlevihane ve Ağlayan Kaya’ya da gitti. Ardından Dioramik Mesir Müzesi, Masal Parkı ve çok sayıda minyatür eserin yer aldığı Şehzadeler Park ziyaret edildi. MASKİ’de verilen öğle yemeğinden sonra Osmanlı Müzesi ve İrfan Meclisi ziyaretiyle gezi programı sonlandı.