Sarsılmaz, Uzaktan Komutalı Silah Kuleleri (UKSK) ile Polonya’da yapılacak olan 32. Uluslararası Savunma Fuarı’nda (MSPO) büyük bir ‘çıkarma’ yapmaya hazırlanıyor.ANKARA (İGFA) - Dünyanın seçkin savunma sanayi fuarlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Savunma Fuarı (MSPO), 3-6 Eylül tarihlerinde Polonya’nın Kielce kentinde 32. kez kapılarını açacak. Kara, deniz ve hava savunma sektörlerindeki en son teknolojileri yansıtan fuara, dünyanın çeşitli ülkelerinden savunma sanayii firmaları ve üst düzey resmi delegasyonların katılması bekleniyor.

Kendi alanında Avrupa’nın en büyük silah ve mühimmat üreticilerinden olan SARSILMAZ, Polonya’daki fuarda da “yerli ve milli” imkanlarla üretilen silah ve silah sistemleriyle yerini alacak. SARSILMAZ, gerek güvenlik kuvvetlerinin kullandığı silahlar gerekse bireysel kullanıcılar arasında klasikleşen silahlarının yanı sıra Fuar’da Uzaktan Komutalı Silah Kulelerini (UKSK) de üzerine entegre edilmiş Sarsılmaz silahlarıyla görücüye çıkartacak.

Sarsılmaz’ın Best Grup’un Silah Kuleleri birimini bünyesine katmasıyla kurulan BEST Savunma tarafından üretilen Uzaktan Kumandalı Silah Kuleleri, dünyadaki muadillerine göre birçok üstün özelliğe sahip bulunuyor. Sarsılmaz’ın, “savunma sanayi odaklı teknoloji şirketi” olma stratejisinin bir ürünü olan Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) Sarsılmaz bünyesinde üretilen SAR 127 MT, SAR 762 MT, SAR 556 MT, 20, 25 ve 30 mm silahlarla entegre edilmiş bir şekilde tedarikçilere sunuluyor. UKSS, savunma sanayinde tüm dünyada geçerli kalibrelerdeki silahlara uyumlu özellikler taşımasıyla da muadillerinden ayrılarak, daha geniş bir yelpazeye hizmet verme imkanını sunuyor. Sarsılmaz’ın Uzaktan Komutalı Silah Kulesi lazer mesafe ölçer, gündüz kamerası, termal kamera, kalan mühimmat sayacı, son mühimmat uyarısı, balistik koruma ve acil durumlarda manuel kullanım gibi özellikler içeriyor. Silah Kuleleri ayrıca otomatik hedef tanımlama, otomatik hedef takibi, dokunmatik ekranlar, yüksek hassasiyet, farklı silahlarla uyumluluk, yüksek stabilizasyon ve hafiflik gibi avantajlarıyla da öne çıkıyor. UKSS ailesi, milli olarak geliştirilen yapay zeka hedef tespit ve öğrenme yetenekleri sayesinde dünyadaki benzerleri arasında fark yaratıyor. Ayrıca sahip olduğu özel tasarımı ile büyük kalibreli silahlarda dahi geri tepmeyi en aza indirerek atış başarısını en üst seviyeye çıkarıyor.

Sarsılmaz, UKSS’lerin yanı sıra, 150 yıla yaklaşan tecrübesini son teknolojilerle birleştirerek ürettiği bir orduyu donatacak nitelikteki 300’den fazla yeni nesil silahı da Polonya’daki Fuar’da silahlı kuvvetlerinden karar vericilere tanıtma fırsatı bulacak.