Sarıkamış Harekâtı'nın 111. yıl dönümünde, Gebze Belediyesi ile Gebze Sarıkamış Beyaz Umut Derneği iş birliğinde, 'Unutursak donarız, hatırlarsak yaşarız' mottosuyla 'Kara Yazılan Destan Sarıkamış' programı düzenlendi.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze'deki programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Prof. Dr. Bingür Sönmez, Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, Gebze Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, Gebze Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Hüseyinçelebi ve Zeynep Yıldırım, Gebze Sarıkamış Beyaz Umut Derneği Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı İsmail Kahraman, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program öncesinde konuşan protokol üyeleri, Sarıkamış'ta yazılan destanın Türk milletinin hafızasında silinmez bir iz bıraktığını ifade etti. Konuşmalarda, Sarıkamış Harekâtı'nın yalnızca bir askerî mücadele değil, aynı zamanda büyük bir fedakârlık ve vatan sevgisi örneği olduğu vurgulandı.

BELGESEL GÖSTERİMİ KATILIMCILARDAN TAM NOT ALDI

Program kapsamında Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı İsmail Kahraman, 'Sarıkamış'tan Sibirya'ya Esir Kamplarına' konulu belgesel gösterimi eşliğinde bir sunum gerçekleştirdi. Sarıkamış'ta yaşananların farklı bir boyutunu gözler önüne seren belgesel, katılımcıların büyük ilgisini çekti.

Konuşmaların ve belgesel gösteriminin ardından düzenlenen panelde Sarıkamış Harekâtı tarihî, askerî ve insani yönleriyle ele alındı. Program, panel sonrası protokol üyeleri tarafından katılımcılara hediye takdimi yapılmasıyla sona erdi.