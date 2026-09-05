Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Altın Biber Festivali'nin üçüncü akşamında sevilen sanatçı Aydilge sahne aldı.

BURSA (İGFA) - Yenişehir 11. Uluslararası Altın Biber Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ve konserlerle devam ediyor. Festivalin üçüncü akşamında Yenişehir Osmangazi Millet Bahçesi'nde sahne alan Aydilge, enerjisiyle Yenişehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Kendine özgü tarzı ve sahne performansıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Aydilge, sevilen şarkılarını Yenişehir için seslendirdi. Konser boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, festivalin üçüncü akşamında müzik dolu anlar yaşadı.

BAŞKAN ÖZEL: 'AYDİLGE'Yİ YENİŞEHİR'DE AĞIRLAMAK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK'

Konser öncesinde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Aydilge'yi Yenişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çevre il ve ilçelerden de festivale katılım olduğunu belirten Başkan Özel, 'Bugün ülkemizde milyonların sevgisini kazanmış çok değerli bir sanatçıyı, Aydilge Hanım'ı Yenişehir'imizde ağırlıyoruz. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Festivalimiz dolu dizgin devam ediyor. Çevre il ve ilçelerimizden binlerce misafirimizi Yenişehir'imizde ağırlıyoruz. Bu akşam da hep birlikte çok güzel bir gece yaşayacağız' dedi.

AYDİLGE'DEN BAŞKAN ÖZEL'E TEŞEKKÜR

Sahne öncesinde Yenişehir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Aydilge ise Başkan Ercan Özel'e festival için teşekkür etti. Başkan Özel ile ortak noktalarının konservatuvar olduğunu öğrenmesinin kendisini ayrıca mutlu ettiğini belirten Aydilge, 'İnanılmaz mutluyum. Böyle harika bir başkanımızla bu festivali gerçekleştiriyor olmak beni çok mutlu etti. Başkanımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kendisiyle ortak bir yönümüz olduğunu öğrendim; kendisi de konservatuvar mezunuymuş. Osmanlı'nın ilk başkentinde sahnede olmak benim için ayrı bir güzellik. Yenişehir'e hep yenilikler getiren Başkanımız gibi ben de inşallah bu gece sahnede yeniliklerle karşınızda olacağım' ifadelerini kullandı.

ERCAN ÖZEL: 'YENİŞEHİR'DE GÜZEL BİR FESTİVAL AKŞAMI DAHA YAŞADIK'

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, konserin ardından festivalin Yenişehir'in tarımsal değerlerini, kültürünü ve sosyal hayatını geniş kitlelerle buluşturduğunu belirterek, 'Yenişehir 11. Uluslararası Altın Biber Festivalimiz kapsamında güzel bir akşamı daha hemşehrilerimizle birlikte geçirdik. Aydilge, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla Yenişehir'imize unutulmaz bir gece yaşattı. Kendisine ve bu güzel akşamda bizlerle birlikte olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

SIRADA CENGİZ KURTOĞLU VAR

Festival programının tüm coşkusuyla devam ettiğini belirten Başkan Ercan Özel, 'Şimdi sırada Cengiz Kurtoğlu var. 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.30'da Osmangazi Millet Bahçesi'nde hep birlikte şarkılara eşlik edeceğiz. Yenişehir'den, Bursa'dan ve çevre ilçelerimizden tüm hemşehrilerimizi bu özel geceye davet ediyorum. Gelin, festival coşkusunu hep birlikte yaşayalım' dedi.