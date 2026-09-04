İstanbul'un yeni açık hava sahnesi, müzikseverlere kapılarını Yıldız Tilbe'nin unutulmaz konseriyle açtı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un yeni konser adresi Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, uzun süren hazırlıkların ve heyecanlı bekleyişin ardından ilk kez müzikseverlerle buluştu. Bayhan Müzik projesi olarak hayata geçirilen Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, 2 Eylül Çarşamba akşamı Yıldız Tilbe konseriyle müzik dünyasına merhaba dedi.

4.000 kişilik kapasitesi ve seyircinin sahneyi en iyi açıdan deneyimlemesini hedefleyen 'kusursuz görüş' ilkesiyle tasarlanan Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, ilk gecesinde binlerce İstanbullu müzikseveri ağırladı.

Kapıların açılmasıyla birlikte başlayan gecede seyirciler, konser öncesinde özenle tasarlanan fuaye alanında keyifli bir atmosferin ve farklı lezzetlerin tadını çıkardı. Bayhan Müzik'in deneyimi ve organizasyon güvencesiyle gerçekleştirilen açılış gecesi, hem sahne hem de seyirci deneyimi açısından yeni mekânın iddiasını ortaya koydu.

Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde söylenen ilk şarkı, Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım'ı oldu. Tilbe, sahneye çıktığı ilk anda binlerce kişiyi kendine eşlik ettirerek yeni konser mekânının tarihindeki ilk sayfayı da açmış oldu.

30 yılı aşkın kariyerinde Türk pop müziğine sayısız unutulmaz eser kazandıran Yıldız Tilbe, gecenin repertuvarında kendi şarkılarının yanı sıra farklı sanatçılar tarafından yıllar içinde yorumlanmış, hafızalara kazınan eserlerine de yer verdi.

Müziğin yıldız isimlerini İstanbullularla buluşturmaya hazırlanan Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, eylül ve ekim ayları boyunca konserlere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Sahnenin sıradaki konuğu 4 Eylül Cuma akşamı Teoman, ardından 5 Eylül Cumartesi akşamı MODEL olacak.