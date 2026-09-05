Maltepe Belediyesi'nin organizasyonuyla yaz boyunca düzenlenen 'Süreyya Plajı Yaz Dinletileri', güz döneminde de İstanbulluları müzik ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Tarihi Süreyya Plajı, Marmara Denizi'nin eşsiz manzarası eşliğinde düzenlenen açık hava konserleriyle İstanbul akşamlarının en keyifli buluşma noktalarından biri haline geliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe sahilinde düzenlenen dinletiler, müzikseverlere yalnızca bir konser deneyimi değil, aynı zamanda açık havada sosyalleşme ve mahalle kültürünü yaşama imkânı sunuyor. 'Sandalyeni Kap Gel' çağrısıyla gerçekleşen etkinliklerde vatandaşlar kamp sandalyeleri ve örtüleriyle Süreyya Plajı'ndaki yerlerini alırken, müzik ve deniz havası yaz gecelerine renk katıyor.

Farklı sanatçı ve müzik gruplarının sahne aldığı etkinliklerde kimi zaman hareketli parçalarla kalabalık coşarken, kimi zaman da sevilen ezgiler eşliğinde daha sakin ve duygusal anlar yaşanıyor. Süreyya Plajı'nın kendine özgü atmosferi ise konserleri klasik bir sahne etkinliğinin ötesine taşıyor.



MALTEPE SAHİLİ SANATLA BULUŞUYOR

Maltepe Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Süreyya Plajı Yaz Dinletileri', kültür ve sanatın kamusal alanlarda daha geniş kitlelerle buluşması hedefi doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Yaz boyunca cuma akşamlarını müzikle buluşturan etkinlikler, Maltepe sahilinde kültür-sanat atmosferini güçlendirirken, İstanbullulara da şehrin yoğun temposundan uzaklaşabilecekleri keyifli bir buluşma alanı sunuyor.

Müziğin denizle, sanatın açık havayla buluştuğu Süreyya Plajı'nda yaz dinletileri, Maltepe'nin kültür ve sanat hayatına canlılık katmaya devam ediyor.