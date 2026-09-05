Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Altın Biber Festivali'nde Aydilge konseri öncesinde sahne alan Mavi Düş Gençlik Grubu, performansıyla büyük beğeni topladı. Yenişehirli gençler, festivalin büyük sahnesinde yeteneklerini sergileyerek sahnenin tozunu attırdı.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Altın Biber Festivali, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra Yenişehirli gençlerin yeteneklerini sergilediği anlara da sahne oldu. Festival kapsamında gerçekleştirilen Aydilge konseri öncesinde sahne bu kez Yenişehir gençlerinin oldu. Mavi Düş Gençlik Grubu, festival sahnesindeki performansıyla izleyenlerden büyük alkış aldı. Genç müzisyenler, enerjileri ve sahne performanslarıyla Aydilge konseri öncesinde festival alanındaki coşkuyu yükseltti.

YENİŞEHİR'İN GENÇ YETENEKLERİ AYNI SAHNEDE

Mavi Düş Gençlik Grubu'nda Yusuf Mete Yetim gitar ve vokalde, Nilüfer Ece Kocaman vokalde, Ali Ömer Yetim keman, gitar ve vokalde, Işıl Su Çimen yan flüt ve klavyede, Yiğit Yusuf Cıbır bas gitar ve vokalde, İzzethan Öztürk ise bateride sahne aldı. Festivalin büyük sahnesinde yeteneklerini sergileyen gençler, farklı enstrümanları ve vokalleriyle ortaya koydukları performansla Yenişehirlilerden büyük alkış topladı.

GENÇLERE SADECE SEYİRCİ KOLTUĞU DEĞİL, SAHNE DE

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in gençlerin kültür, sanat, eğitim ve spor alanlarında kendilerini geliştirebilecekleri imkânların artırılmasına verdiği önem, festival programına da yansıdı. Yenişehir Belediyesi, gençleri etkinliklerin yalnızca izleyicisi olarak görmek yerine, yeteneklerini ortaya koyabilecekleri organizasyonların doğrudan bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

ERCAN ÖZEL: 'GENÇLERİMİZE SAHNEYİ DE AÇIYORUZ, YOLU DA'

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, gençlerin performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Yenişehir'imizin gençlerine güveniyoruz. Onların yeteneklerini keşfetmelerini, kendilerini geliştirmelerini ve hayallerinin peşinden gitmelerini çok önemsiyoruz. Gençlerimizi konserlerle buluştururken, aynı zamanda o konserlerin sahnesini de onlara açıyoruz. Bu akşam Aydilge gibi milyonların sevgisini kazanmış kıymetli bir sanatçımızdan önce Yenişehir'imizin gençlerinin sahne alması bizler için ayrı bir gurur oldu' dedi.

Konserin ardından Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Hatipoğlu, sahneye çıkarak Mavi Düş Gençlik Grubu üyelerini başarılı performanslarından dolayı tebrik etti. Hatipoğlu, genç müzisyenlere Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel adına hediyelerini takdim etti.