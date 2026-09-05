Türkiye ve dünyada PAU lakabıyla tanınan sevilen sanatçı Ayhan Ulu, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Blueland Gençlik Festivali kapsamında sahne aldı.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Festival kapsamında Kahramanmaraşlılarla buluşan sevilen sanatçı PAU, sahne performansıyla geceye damga vururken, konser sırasında yaşanan bir an izleyenlerin büyük beğenisini topladı.



Milliyetçi ve Ülkücü kimliğiyle tanınan, aynı zamanda şehit ve gazi ailelerine verdiği desteklerle bilinen iş insanı Mesut Şahinkanat'ın küçük oğlu Efe Şahinkanat, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Blueland Gençlik Festivali kapsamında sahne alan, Türkiye ve dünyada PAU lakabıyla tanınan sevilen sanatçı Ayhan Ulu'ya anlamlı bir hediye takdim etti.



Efe Şahinkanat, Kahramanmaraş'ın simgelerinden biri olan bayrak tutan Bozkurt figürünü PAU'ya hediye ederek, sanatçının şehit ve gazi ailelerine yönelik desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.



Anlamlı hediye karşısında memnuniyetini dile getiren PAU ise Efe Şahinkanat'a teşekkür etti.