Ömür Gedik, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde konserle kutladı. Atatürk'ün evi ve hayvan barınağını ziyaret eden sanatçıya, Belediye Başkanı Varol Türel tarafından el yapımı Türk bayrağı hediye edildi.

İSTANBUL (İGFA) - Ömür Gedik, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde binlerce kişiyle birlikte kutladı.

'BEN DE SELANİK GÖÇMENİYİM, HİÇ BU KADAR SARIŞINI BİR ARADA GÖRMEMİŞTİM!'

Konser boyunca şarkılarıyla meydanı coşturan Ömür Gedik, 'Ben de Selanik göçmeniyim. Hiç bu kadar sarışını bir arada görmemiştim.' diyerek seyirciler arasından üç sarışını sahneye davet etti ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konser öncesinde Muratlı'yı gezen Ömür Gedik, Atatürk'ün evini ziyaret etti. Sanatçı, Nuri Bilge Ceylan'ın son filminin çekimlerine ev sahipliği yapan tarihi tren garını da gezdi. Ardından ilçedeki hayvan barınağını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

30 Ağustos'a özel hazırladığı repertuvarı ve seslendirdiği marşlarla Muratlı'da Zafer Bayramı coşkusunu zirveye taşıyan Ömür Gedik'e, gecenin sonunda Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel tarafından el yapımı Türk bayrağı hediye edildi.