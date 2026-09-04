Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Biber Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında Osmangazi Millet Bahçesi'nde sahne alan Manuş Baba, sevilen şarkılarını Yenişehirliler için seslendirdi.

BURSA (İGFA) - Binlerce kişinin katıldığı konserde Manuş Baba'nın şarkılarına alanı dolduran müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti. Konseri seyircilerin arasında takip eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Festival coşkusunun gece boyunca sürdüğü konserde renkli görüntüler yaşandı. Konser öncesinde Manuş Baba ile bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, sanatçıya Yenişehir'in simgesi haline gelen Altın Biber figürlü pasta ile ilçede yetiştirilen biber çeşitlerinden ikram etti.

'FESTİVAL COŞKUSU YENİŞEHİR'E ÇOK YAKIŞTI'

Konser alanını dolduranlara teşekkür eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 'Sevilen sanatçımız Manuş Baba'yı Yenişehir'imizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu akşam burada muhteşem bir kalabalık ve büyük bir coşku var. Festivalimizin heyecanını hemşehrilerimizle ve şehir dışından gelen misafirlerimizle birlikte yaşıyoruz. Davetimize icabet ederek festivalimize katılan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Festival coşkusu Yenişehir'imize çok yakıştı' ifadelerini kullandı. Başkan Ercan Özel, konser öncesinde Manuş Baba'ya günün anısına hediye takdim ederken, program sanatçının sevilen eserleriyle devam etti.