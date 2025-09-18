Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu 1. hafta maçında bugün (18 Eylül Perşembe) deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Maç, Frankfurt’taki Deutsche Bank Park’ta Türkiye saati ile 22:00’de başlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde İlk Sınavında Eintracht Frankfurt’a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “#BugünGünlerdenGALATASARAY ” sloganıyla taraftarlar maça davet edildi.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki takım, 21 maçlık yenilmezlik serisiyle formda bir şekilde sahaya çıkacak.

Sakarya Sapanca'da gençler için yeni spor alanı
Sakarya Sapanca'da gençler için yeni spor alanı
İçeriği Görüntüle

Son 5 Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, Victor Osimhen ve Yunus Akgün gibi yıldızlarıyla dikkat çekerken, Eintracht Frankfurt ise Bundesliga’da 3 maçta 6 puan topladı ancak son maçında Bayer Leverkusen’e 3-1 yenildi.

Maç, Paramount+ ve CBS Sports Network üzerinden ve TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

Kaynak: İGF