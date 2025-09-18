Bunlar da ilginizi çekebilir

Genç futbolcu için yapılan paylaşımda, “Bu gurur hepimizin. Keşanlı evladımızla gurur duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kerem Özmen’in başarıları, hem Keşan Genç Ordu Futbol Akademisi’ni hem de Keşan halkını sevindirdi.

Genç oyuncu, Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig’de mücadele ederek Keşanlı hemşehrilerini gururlandırdı. Önceki akşam oynanan Fatih Karagümrük-Başakşehir maçının kadrosunda yer aldı.

Keşan Genç Ordu Futbol Akademisi’nde yetişen Kerem Özmen, Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig’de sahne alarak Keşan’ın gururu oldu. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Genç Ordu Futbol Akademisi’nde yetişen Kerem Özmen, futbol kariyerinde önemli bir adım atarak Süper Lig’de boy gösterdi.

