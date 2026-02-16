Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) iş birliğiyle düzenlenen 'Sapanca Gölü Havzası'nın Sürdürülebilir Yönetimi Çalıştayı' başladı. Çalıştay, gölün korunması ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için bilimsel verileri ve yeni projeleri gündeme taşıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da, SASKİ öncülüğünde Sapanca Gölü'nün geleceğine yönelik bilimsel çalışmalar başlatıldı. Kuraklık, iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinin göl üzerindeki etkilerini ele almak amacıyla çok sayıda üniversiteden akademisyen bir araya geldi.

Çalıştayın açılışında konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sapanca Gölü'nün önemine dikkat çekerek, havzanın mevcut durumunun tespit edilip çözüm yollarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın gölü koruma ve iskelelerin kaldırılması sürecindeki hassasiyetini de tebrik eden Vali Doğan, çalıştayın bölge için kritik katkılar sağlayacağını belirtti.

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, gölü koruma ve su kaybını önlemeye yönelik yatırımlara dair bilgiler verdi. Sakallıoğlu, geçtiğimiz yıl 253 kilometrelik içme suyu altyapısının yenilendiğini, önümüzdeki dönemde 7 ilçede 300 kilometrelik içme suyu hattı ve 34 izole alt ölçüm bölgesi (DMA) kurulacağını açıkladı. Ayrıca göl çevresine 9 kilometrelik kolektör hattı inşa edilerek Sapanca Gölü'nün dış etkenlere karşı korunacağını söyledi.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, çalıştay kapsamında su güvenliği, su tahsis dengesi ve kuraklık senaryolarının değerlendirileceğini, Sapanca Gölü için önemli bir bilimsel sürecin başlatıldığını vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan da su kaynaklarının korunması ve atık su yönetimi konusundaki çalışmalarını anlattı; gölün geleceğine yönelik projelere katkı sağlayacaklarını söyledi.

Çalıştay kapsamında üniversite akademisyenleri ve SASKİ arasında yürütülecek bilimsel çalışmalar, Sapanca Gölü için adeta yeni bir koruma kalkanı oluşturacak ve gölün sürdürülebilir yönetimine yönelik projelerin geliştirilmesini sağlayacak.