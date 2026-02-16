EMD İzmir Şubesi, 36. kuruluş yıldönümünü Foça'da düzenlenen etkinlikle kutladı. Geceye meslek örgütü temsilcileri ve üyeler aileleriyle birlikte katıldı.

İZMİR (İGFA) - 1989 yılından bu yana Türkiye ve İzmir ekonomisinin nabzını tutan Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, 36. kuruluş yıldönümünü Foça'daki MW Phokia Beach Resort'te düzenlenen etkinlikle kutladı. Programa üyelerin yanı sıra İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ile Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de katıldı.

EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan, etkinliğin üç yıllık görev sürelerinin son organizasyonu olduğunu belirterek, evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda mesleğin saygınlığını ve dayanışma ruhunu güçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

Göreve 11 Mart 2023'te, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin hemen ardından başladıklarını hatırlatan Demircan, deprem bölgesindeki gazetecilere destek amacıyla 'Yerel Basın Yaşasın' kampanyasını sürdürdüklerini ifade etti. Bu kapsamda 24 sayfalık özel gazete hazırladıklarını, Hatay ve Kahramanmaraş'taki meslektaşlara 50'nin üzerinde fotoğraf makinesi ve bilgisayar temin ettiklerini, Hatay'da Basın Merkezi kurduklarını ve İzmir ile Hatay arasında kalıcı bir dayanışma köprüsü oluşturduklarını kaydetti.

KUŞAKLAR ARASI DENEYİM PAYLAŞIMI

Demircan, görev süreleri boyunca hayata geçirdikleri 'Kuşaklar Arası Yetenek Alışverişi' projesiyle, meslek kıdemi arasında en az 10 yıl fark bulunan 30 gazeteciyi mentör-menti olarak bir araya getirdiklerini belirtti. Proje kapsamında deneyimli gazeteciler tecrübelerini paylaşırken, genç gazeteciler de yapay zekâ ve dijitalleşme konularındaki bilgi birikimlerini aktardı.

'AYTAÇ ABLA' KİTABI OKURLA BULUŞTU

EMD İzmir Şubesi kurucularından merhum Aytaç Sefiloğlu'nun vefatının 25. yılında hazırlanan 'Aytaç Abla' kitabının da yayımlandığını hatırlatan Demircan, üç yıllık dönemde sınırlı imkânlara rağmen çok sayıda projeye imza attıklarını söyledi. Genel kurulun ilk toplantısının 21 Şubat 2026'da, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 11 Nisan 2026'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise ekonomi muhabirlerinin kent yaşamında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, EMD İzmir Şubesi'nin üyeleri arasında güçlü bir sevgi ve dayanışma bağı kurduğunu ifade etti. Gappi, 'Doğruların peşinden koştukça ve birbirimize tutundukça kazanacağız' dedi.