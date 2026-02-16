Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yılını kutlayan Gümüşhanelileri yalnız bırakmadı. Başkan Büyükakın, 'Bu programlar, kurtuluş ruhunun yaşatılması açısından son derece önemli' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı tarafından düzenlenen 'Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yılı' etkinliklerine katıldı.

Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde, Vakıf Başkanı Kenan Öge'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, MHP İl Başkanı Kamil Akın, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Gümüşhaneli de katılım gösterdi.

'KURTULUŞ RUHU HEP YAŞATILMALI'

Programda konuşan Başkan Büyükakın, 'Havası sert, insanı mert Gümüşhane'nin kurtuluşunun 108. yıl dönümünü kutluyorum. Aziz kahramanlarımızın aziz ruhları önünde saygı ile eğiliyorum. Aslında Gümüşhane'deki direniş, Kurtuluş Savaşı tarihi açısından bakarsanız, başka bir anlam ifade ediyor. Düşman güçlerinin ilerleyişinin durdurulması ve Doğu Cephesi açısından Gümüşhane çok stratejik bir öneme sahipti. 1918 gibi çok erken bir tarihte bölgenin düşmandan arındırılması anlamında Gümüşhane, vazgeçmemenin ve kararlılığın bayrak şehirlerinden biri olmuştur. O şehrin kahraman evlatlarının kahraman torunları olarak her birinizi yürekten tebrik ediyorum. Bu ruhun yaşatılmasının önemini bize hatırlatan bu kurtuluş günleri, aslında çok önemli. Ve unutulmaması gerekiyor' dedi. Kenan Öge ve Şener Söğüt de katılımcılara hitaben selamlama konuşması yaptı.