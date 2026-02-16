Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu geçtiğimiz Cuma günü, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlediği konser, dinleyicilerden tam not aldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kültür-sanat şehri Çayırova'da kültürel etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Çayırova Belediyesi'nin Türk Halk Müziği Korosu'nun geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirdiği konser, büyük bir beğeniyle takip edildi.

Çayırovalı ilçe sakinlerinden oluşan koro ekibinin, en sevilen Türküleri seslendirdiği konsere çok sayıda Çayırovalı da katılım gösterdi. Gerek solo performansları, gerek koro performansları, gerekse de enstrümantal performansların büyük bir beğeni ve ilgiyle takip edildiği konser sonrasında, Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği korosu ekibi büyük alkış aldı.

KULAKLARIN PASINI SİLEN KONSER

Konser sonrasında protokol üyeleri ve koro ekibi günün anısına bir hatıra fotoğrafı çektirirken, Türk Halk Müziği korosu sona erdi. Konu hakkında Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Türk Halk Müziği Koromuzdan kulakların pasını silen konser. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, koromuz en güzel türküleri salondaki Çayırovalılar için seslendirdi. Bu güzel etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan Çayırovalı hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere' denildi.