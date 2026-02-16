Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can, 2025 yılı nüfus verilerini değerlendirerek ilçenin artık Ağrı'da Merkez'den sonra en büyük ilçe konumuna yükseldiğini ve il olma potansiyelini açıkça ortaya koyduğunu açıkladı.

Resmi rakamlara göre, Doğubayazıt'ın nüfusu 113 bin 699 olarak açıklanırken, komşu Patnos ilçesi 105 bin 968'de kaldı. Cemal Can, 'Uzun yıllar Merkez ilçeden sonra ikinci sırada Patnos yer alıyordu. Bugün gelinen noktada Doğubayazıt açık ara öne geçmiştir. Bu, ilçemizin ekonomik ve sosyal dinamizminin göstergesidir' dedi.

PATNOS'TA DÜŞÜŞ, DOĞUBAYAZIT'TA İSTİKRAR

Başkan Can, Patnos'un son 10 yılda yaklaşık 18 bin 794 kişi kaybettiğine dikkat çekti. Doğubayazıt'ta ise nüfus düşüşü sınırlı kaldı; 2015'te 121 bin 526 olan nüfus 2025'te 113 bin 699'a geriledi. Can, 2023 ve 2024 yıllarında neredeyse sabit kalan nüfusun istikrarın göstergesi olduğunu belirtti.

GÖÇ VERMEYEN, CAZİBE MERKEZİ İLÇE

Doğubayazıt'ın sınır ticareti, turizm, istihdam ve sanayi hareketliliğiyle bölgenin cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Cemal Can, Gürbulak Sınır Kapısı'nın modernizasyonunun ilçeyi ekonomik olarak güçlendirdiğini ve göçü sınırladığını ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmişte Cumhuriyet'in 100. yılına atıfla yeni iller konusundaki söylemlerinin ilçede heyecan yarattığını hatırlatan Cemal Can, Doğubayazıt'ın nüfus, ekonomik kapasite ve stratejik konum açısından il olmayı hak ettiğini vurguladı. Başkan Can, ilçenin il olma potansiyelini güçlendirmek için turizm ve gümrük alanında yeni yatırımların önemine dikkat çekti. İshak Paşa Sarayı'nın restorasyonu, Ağrı Dağı turizmine yönelik projeler, Ahmed-i Hani Türbesi ve çevresinin düzenlenmesi ile gümrük uygulamalarının revize edilmesinin, Doğubayazıt'ın ekonomik yapısını güçlendireceğini söyledi.

Cemal Can açıklamasını, 'Nüfusunu koruyan, ticaret üreten, sınır kapısıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan ve turizm potansiyeli yüksek olan Doğubayazıt il olmayı gerçekten hak ediyor. Biz iş dünyası olarak bu hedef için çalışmaya devam edeceğiz' sözleriyle tamamladı.