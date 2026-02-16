Bunlar da ilginizi çekebilir

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle son bulurken dernek yöneticileri, katılım sağlayan tüm hemşehrilere teşekkür ederek programın hayırlara vesile olmasını diledi.

Program sonunda Dernek Başkanı Üzeyir Dal, Dr. Cengiz Apaydın'a teşekkürlerini ileterek hediyelerini takdim etti.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği soru-cevap bölümünde, iş dünyasında yapay zekânın kullanım alanları, sunduğu fırsatlar ve geleceğe dair öngörüler detaylı şekilde tartışıldı.

Moderatörlüğünü Kültür Sanat Komite Başkanı Muhsin Ertuğrul Kemikli'nin üstlendiği programda, Dr. Cengiz Apaydın 'İş Hayatında Yapay Zekâ ve Sunum' başlıklı sunumuyla katılımcılarla buluştu. Apaydın, yapay zekânın ortaya çıkış sürecinden günümüze kadar geçirdiği evreleri örnek çalışmalar ve interaktif uygulamalar eşliğinde aktardı.

BURSA (İGFA) - Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği, 'Sivasi Sohbetleri' programının onuncusunu dernek yerleşkesinde düzenledi.

Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği (BURSİVDER), Kültür Sanat Komitesi tarafından hazırlanan 'Sivasi Sohbetleri' programının onuncusunu dernek yerleşkesinde gerçekleştirdi. Programda Dr. Cengiz Apaydın, iş hayatında yapay zekânın kullanımını anlattı.

