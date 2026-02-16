Keçiören Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kurduğu 15 ayrı iftar sofrası ile her akşam binlerce kişiye sıcak yemek ikram edecek. Ramazan ayında paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yaşatacak bu iftar sofralarında, vatandaşlar ramazanın bereketini paylaşacak.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da iftar sofralarının yanı sıra Keçiören Belediyesi, iftar saatinde evlerine ulaşamayan, trafikte ya da yolda olan vatandaşlar için ilçe genelinde iftarlık kumanya dağıtımı da yapacak.

Akşam ezanı okunmadan önce başlayan dağıtımlar, Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilecek. Kumanyalar, içinde hurma, su ve sandviç bulunan paketlerle vatandaşlara ulaştırılacak.

Keçiören Belediyesi'nin, ramazan ayına özel düzenleyeceği etkinliklerle vatandaşlar ramazanın manevi atmosferini doyasıya yaşayacak. Kalaba Kent Meydanı, Bağlum Meydanı ve Atapark otobüs son durağında kurulan etkinlik alanlarında gerçekleştirilecek birbirinden renkli ve eğlenceli programlarla ilçe sakinleri, ramazanı dolu dolu geçirecek.

Ramazan boyunca her akşam düzenlenecek konserler, animasyon gösterileri, yarışmalar ve renkli etkinliklerle Keçiören'de hem manevi atmosfer hem de eğlenceli anlar bir arada sunulacak. İftar sonrası etkinlik alanlarında ney dinletisi, illüzyon gösterileri, çocuklar için özel atölye çalışmaları, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, meddah gösterileri ve ailelere özel yarışmalar düzenlenecek. İlçe sakinleri, eski ramazanların nostaljik atmosferini yeniden yaşayarak Keçiören'de ramazanı dolu dolu geçirecek. Ayrıca, her gün Keçiören Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının sahne alacağı konserlerle vatandaşlar ramazan akşamlarını sevdikleriyle birlikte keyifle geçirecek.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Keçiören'de ramazan ayına yönelik önemli çalışmaların yapıldığını belirterek tüm vatandaşları iftar sofralarına ve etkinliklere davet etti.