SASKİ, Sapanca Gölü'nün çekilen kıyı şeritlerinde başlattığı temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Göl ekosistemini tehdit eden atıklar ile su dolaşımını kısıtlayan kontrolsüz sazlık alanlar titiz bir şekilde temizleniyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü çevresinde toplam 4 kilometrelik hatta yürüttüğü çalışmalarla hem göl yüzeyinin hem de kıyı bölgelerinin doğal dengesini koruma altına aldı.

Plastik ve cam atıklardan metal parçalara kadar doğaya zarar veren tüm maddeler toplanırken, gölün nefes almasını engelleyen aşırı sazlık bölgelerde kontrollü seyreltme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında gölün zamanla daralan kıyı kesimlerinde su dolaşımını sınırlayan yoğun sazlık yapıları kontrollü şekilde temizlendi. Ekipler, sazlık alanlarda yapılan müdahalelerde doğal habitatın zarar görmemesine özen göstererek göl yüzeyinde daha sağlıklı bir su hareketliliği oluşturdu. Böylece gölün oksijen dengesi ve su kalitesi korunmuş oldu.

Göl havzasında yapılan incelemelerde tespit edilen plastik şişeler, cam kırıkları, yiyecek ambalajları ve metal parçaları ekipler tarafından özenle toplandı. Bu çalışmalar sayesinde hem kıyı bandının temizliği sağlandı hem de gölde yaşayan sucul canlıların yaşam alanları güvence altına alındı.

'HER ÇÖP, HER ATEŞ DOĞAYA ZARAR VERİYOR'

Kurum tarafından yapılan açıklamada, özellikle havzanın daraldığı bölgelerde yürütülen temizlik çalışmalarının önemine dikkat çekilerek, 'Sapanca Gölü, bölgenin en önemli içme suyu kaynağıdır.Göl çevresine bırakılan her atık, onlarca canlı türü için ciddi risk oluşturmakta.Havza içinde yakılan ateşin hem ekosisteme hem de gölün su kalitesine ciddi zararlar vermektedir' denildi.

EKOSİSTEMİ KORUMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Açıklamanın devamında temizlik çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, 'Göl çevresinde yürüttüğümüz temizlik ve ekosistemi koruma çalışmalarını yüksek bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Kıyı şeritlerinde su kalitesini etkileyen tüm unsurları ortadan kaldırıyor, doğal dengenin korunmasına katkı sunuyoruz. Şehrimizin su kaynaklarını geleceğe güvenle taşımak için çalışmalarımıza kesintisiz şekilde devam edeceğiz.'ifadelerine yer verildi.