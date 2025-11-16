Bursa'daki bazı ilçeleri 'güvensiz' ilan ederek konut alım ve kiralama uyarısında bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) ve Federasyonu (İMSİFED) Başkanı Şeref Demir'den tepki geldi.

BURSA (İGFA9 - İMSİAD ve İMSİFED Başkanı Şeref Demir, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın sosyal medyada yayımladığı ve Bursa'nın Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım gibi ilçeleri de kapsayan 'güvensiz bölgeler' uyarısını eleştirdi. Demir, açıklamayı hem bilimsel temelden uzak hem de şehir üzerinde gereksiz panik yaratma potansiyeli taşıyan bir söylem olarak değerlendirdi.

Demir, Bursa'nın deprem gerçeğinin bilimsellik ve disiplinler arası teknik analizlerle yönetilmesi gerektiğini belirterek, 'İlçeleri toptancı bir yaklaşımla 'sakıncalı' ilan etmek şehir sosyolojisini, ekonomik dengeyi ve teknik gerçekleri göz ardı eden bir yaklaşım olur' ifadelerini kullandı.

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Mehmet Yıldız'ın da Prof. Ercan'ın açıklamalarını dayanıksız ve bilimsel zeminde karşılıksız bulduğu hatırlatıldı.

İMSİAD ve İMSİFED Başkanı Şeref Demir, deprem risk analizlerinin mikro-bölgeleme çalışmaları, zemin sınıflandırmaları, fay hatlarının davranışı, yapı stoğu ve yönetmeliklere uygunluk gibi çok sayıda parametrenin bütüncül değerlendirilmesiyle yapılması gerektiğini vurguladı.

Şeref Demir açıklamasında Bursa'nın spekülatif ve yüzeysel açıklamalarla değil, mühendislik biliminin ortak aklıyla yönetilmesi gerektiğini belirterek, 'Deprem konusunda kişisel yorumlar yerine çok disiplinli bilimsel raporlar esas alınmalıdır. Şehirde paniğe yol açacak her türlü genelleme sorumsuzdur ve kabul edilemez. Bursa'nın geleceği, bilimsel temelli risk analizleri, doğru planlama ve kararlı kentsel dönüşümle güvence altına alınabilir' diye konuştu.

Demir, toplumda paniğe yol açan açıklamaların ne bilimsel ne de etik bir karşılığı olduğunu belirterek, 'Bursa'yı korkularla değil, bilim ve doğru planlamayla güçlendireceğiz' dedi.