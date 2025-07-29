Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçireceği Sapanca Gölü Rekreasyon Projesi’nde beklenen süreç tamamlandı. Türkiye’nin en değerli doğal cennetlerinden biri olan gölü etkin korumaya alacak, bisiklet yolları, dinlenme alanları, oyun parkları ve sosyal donatılarıyla vatandaşların hizmetine sunulacak projede ihale süreçleri tamamlandı.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Beledi Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü Rekreasyon Projesiyle ilgili gelişmeyi açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçireceği projenin ihale süreçlerinin tamamlandığını paylaşan Başkan Alemdar, önümüzdeki günlerde yatırımınyapımına başlanacağını açıkladı.

SAPANCA GÖLÜ ÇEVRESİ VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE OLACAK

Alemdar şöyle dedi: “Sadece şehrimizin değil, Türkiye’nin göz bebeği olacak, yeşilin, doğanın, oksijenin teminatı olacak projede ihale süreci tamamlandı. 6 kilometrelik alanda eşsiz bir yaşam alanı, doğa ve tabiat projesini şehrimize kazandıracağız. Biz 16 ilçemizin tamamı için, hiçbir ilçemizi ayırmadan, ikinci plana koymadan çalışıyoruz. Her ilçemizin kendi potansiyeline göre projeler üretmeye, şehre değer katmaya gayret ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un gösterdiği hassasiyet ve bakanlığımızındesteğiyle hayata geçireceğimiz projemiz, Sakarya’da yaşayan tüm vatandaşlarımızın nefes alacağı, doğanın içinde huzur bulacağı 6 kilometrelik bir tabiat projesi olacak. İçerisinde vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği sosyal donatı alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme noktaları yer alacak. Çalışmalarımıza başlıyoruz. En kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Şehrimize, ülkemize hayırlı olsun” dedi.

GÖL KORUMA ALTINA ALINACAK

Türkiye'nin en büyük doğal değerlerinden bir tanesi olan Sapanca Gölü kıyısında hayata geçirilecek yaşam ve rekreasyon projesi ile 6 kilometrelik 1. Etapta gölün çevresi vatandaşların hizmetine sunulacak.Büyükşehir Belediyesi projenin diğer etaplarıyla 26 kilometrelik göl çevresinin tamamını vatandaşların hizmetine sunmuş olacak.

100 bin metrekarelik rekreasyon alanına sahip olacak proje içerisinde 6 kilometre boyunca yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, oyun parklarıyer alacak. Göl kıyısında yer alacak olan ahşap iskeleleri, bölgenin tabiatına, doğasına uygun alanlarıyla Sakarya’nın yeni buluşma noktası olacak.

Gölün ekolojik dengesini koruyacak ve bu cenneti gelecek nesillere miras bırakacak olan projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.