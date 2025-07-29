Muğla Büyükşehir Belediyesi “Kitaplara Yolculuk Sizden Bisikletiniz Büyükşehirden” projesi ile Kavaklıdere ilçesinde 24 bisiklet dağıttı.

MUĞLA (İGFA) - ﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle çocukların eğitimine ve kültürel gelişimine katkı sağlayan projelere destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile Kavaklıdere İlçesi Ortaköy Mahalle Muhtarı Filiz Tufan iş birliğinde hayata geçirilen “Kitaplara Yolculuk Sizden, Bisikletiniz Büyükşehirden” projesiyle, Kavaklıdere Çocuk Kütüphanesi’nde kitap okuma alışkanlığı kazanan 24 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Aynı zamanda Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların daha fazla kitaba erişebilmesi için bu kütüphaneye kitap bağışında da bulundu. Kütüphanede en fazla kitap okuyarak ve aktif zaman geçirerek öne çıkan çocuklara verilen bu ödül, hem okuma motivasyonunu artırdı hem de kültürel gelişimlerine katkı sundu.

MUHTAR FİLİZ TUFAN; “KÜTÜPHANEMİZDE EN FAZLA KİTAP OKUYAN, KİTAPLARLA VAKİT GEÇİREN ÇOCUKLARIMIZA BİSİKLET HEDİYE ETTİK”

Kavaklıdere ilçesi Ortaköy Mahalle Muhtarı Filiz Tufan çocukların daha fazla kitap okuması için “Kitaplara Yolculuk Sizden Bisikletiniz Büyükşehirden” projesini Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirdiklerini ve bu projenin çocuklardan büyük ilgi gördüğünü belirtti. Muhtar seçildikten sonra okul deposunu çocuk kütüphanesine dönüştürdüklerini belirten Tufan, kütüphanenin yaklaşık 800 kitaba ev sahipliği yaptığını aktardı. Tufan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayal dünyalarını zenginleştirmek için bu projeyi gerçekleştirdik. Destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN ARAS; “AYDINLIK YARINLAR İÇİN BİLGİLİ, KENDİNE GÜVENEN, DÜŞÜNEN NESİLLERE İHTİYACIMIZ VAR.”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras çocukları okumaya teşvik etmek için projeler üretmeye devam edeceklerini belirterek: “Çocuklarımıza daha küçük yaşlarda okuma alışkanlığı kazandırarak onların araştıran, sorgulayan bireyler olmalarını sağlayabiliriz. Aydınlık yarınlar için bilgili, kendine güvenen, düşünen nesillere ihtiyacımız var. Büyükşehir Belediyesi olarak bilgiye, kitaplara, kütüphanelere ayrı bir önem verirken çocuklarımızı da kitap okumaya teşvik etmek için projeler üretiyoruz. Kavaklıdere Ortaköy Muhtarımız Filiz Tufan’ın özverili çalışmaları ile açılan Kavaklıdere Çocuk Kütüphanesi’nde en fazla kitap okuyan evlatlarımıza bisiklet hediye ettik. Muhtarımıza bilgiye, çocuklarımıza verdiği önem için teşekkür ediyorum. Özellikle yaz tatilinde olan çocuklarımızın da kitap okumaya daha fazla zaman ayırmalarını, çağımızın alışkanlığı telefon, tablet gibi aletlere az zaman ayırmalarını tavsiye ediyorum.” dedi.