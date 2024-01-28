İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini esnasında iki kar maskeli saldırgan dua edenlerin üzerine ateş açtı. Olay sırasında kilisede büyük panik yaşanırken kurşunların hedefi olan bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı kişi yapılan müdühalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi; çevrede geniş güvenllik önlemleri alındı. Saldırganlar ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen saldırı sonrası yayın yasağı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği olay ile ilgili haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.

"OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Edinilen bilgilere göre olay, Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde yaşandı. Pazar ayini sırasında maskeli iki şahıs, kilise avlusunda ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi ağır yaralanmıştı.

Kilise çevresinde geniş güvenlik koridoru oluşturan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaçan saldırganların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

ERDOĞAN RAHİBİ ARADI Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırı sonrasında Santa Maria İtalyan Kilisesi'nin rahibi Anton Bulai'yi aradı: