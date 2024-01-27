Sultangazi, Arnavutköy henüz ilçe olmadığı dönemlerde CHP Gaziosmanpaşa İlçe Yönetiminde bulunan, Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde CHP kadrosundan Meclis üyeliği görevinde bulunan Ferhat Epözdemir, Sultangazi'de CHP'nin Belediye Başkan adayı oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye başkan adayları belli oldu. CHP Sultangazi Belediye Başkanı adayı Ferhat Epözdemir kimdir? Ferhat Epözdemir kaç yaşında, nereli?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 3’ü büyükşehir 9 il dahil 126 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Sultangazi Belediye Başkanı adayı Ferhat Epözdemir oldu.

Ferhat Epözdemir'in sosyal medya hesabından yazdığı bu mesajde Ekrem İMamoğlu'na desteğide dikkatten kaçmıyor.

FERHAT EPÖZDEMİR KİMDİR?

Ferhat Epözdemir, 1974 yılı Siirt-Baykan doğumludur. Açık Öğretim Fakültesi Yerel Yönetimler mezunudur. Özel Beykent Üniversitesi Borsa-Finans bölümü öğrencisidir. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Si-Der(Siirt araştırma ve kültür Derneği) tarafından ortaklaşa düzenlenen STK`lar başlıklı, SİVİL TOPLUM VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI konulu eğitim programında akademik kapasite eğitimi almıştır. Çeşitli yöre derneklerinde yöneticilik yaptı. Bir dönem merkezi Levent`te olan İYD (İstanbul Yaşam derneği) Yönetim kurulu üyeliği ve Genel başkan yardımcılığı yapmıştır.

Tema Vakfı gönüllüsüdür. Halkevleri ve İnsan hakları derneği üyesidir. Gaziosmanpaşa`da kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde, kent Mağdurlarının oluşturduğu Barınma Hakkı Meclis üyesidir.

2009-2014 yılları arasında partisi Cumhuriyet Halk Partisinden Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Meclis üyeliği süresince CHP Belediye Meclisi Grup başkan vekilliği yaptı.

İnsan Hakları ve Hukuk komisyonlarında görev aldı. 30 mart 2014 yerel seçimlerinde önce partisinden belediye Başkan Aday Adayı oldu.

Kısa süre önce eşini kaybeden Ferhat Epözdemir iki çocuk babasıdır.

Ferhat Epözdemir'in sosyal medya sayfasından yayınladığı Selahattin Demirtaş'ın el yazısıyla yazdığı mesajda dikkat çekiciydi. Yakın zaman önce Eşini geçirdiği rahatsızlıktan sonra kaybeden Ferhat Epözdemir'e tutuklu bulunan eski HDP Başkanı Selahattin Demirtaş başsağlığı mesajı göndermiş. İşte o mesaj:

Demirtaş'ın el yazısıyla gönderdiği mesajı yayınlayan Ferhat Epözdemir, Demirtaş'a mesajından dolayı teşekkür ediyor...