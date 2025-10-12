Moda Tasarımcısı Erol Albayrak, Şanlıurfa'nın kültürel mirası pamuk ve dokuma motiflerini modern çizgilerle harmanladığı 'Moira by Urfa' koleksiyonuyla muhteşem bir defileye imza attı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Urfa Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, ünlü manken Özge Ulusoy gelinlikle podyuma çıktı.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şanlıurfa'nın geleneksel dokumacılığı, tasarım ve sanatla buluşarak 'Moira by Urfa' koleksiyonunda hayat buldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen tanıtım programında, çulha, ehram ve yöresel kumaş motiflerinden ilham alan 40 parçalık koleksiyon sergilendi.

Bölgenin mümbit ovasında yetişen pamuk liflerinden üretilen kumaşlar, yerel ustaların emeğiyle modern bir yorum kazandı.

BAŞKAN GÜLPINAR: 'YEREL ÜRETİMİN EKONOMİK HİKAYESİ'

Etkinliğe Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Kent Konseyi Başkanı Süleyman Hartavioğlu, ünlü koreograf Uğurkan Erez ve Erol Albayrak katıldı.

Başkan Gülpınar, koleksiyonun estetik dönüşümün yanı sıra yerel üretimin ekonomik hikayesini temsil ettiğini belirterek, 'Kumaşlar Urfa'nın pamuğundan, geleneksel yöntemlerle yerel ustaların emeğiyle üretildi. Bu proje, kültürel mirasımızı geleceğe taşıyor' dedi.

ÖZGE ULUSOY GELİNLİKLE PODYUMDA

Defilede mankenler, özgün tasarımlarla podyuma çıktı. Ünlü manken Özge Ulusoy, Erol Albayrak'ın tasarladığı özel gelinlikle Şanlıurfa'da 'gelin oldu' ve tasarımlar Urfalılar'dan büyük ilgi gördü.

Koleksiyon, binlerce yıllık dokuma kültürünü modern moda ile taçlandırdı.

Emeği geçenlere teşekkür eden modacı Erol Albayrak, bu koleksiyonun kadın emeğini, yerel üretimi ve sürdürülebilir tasarımı merkeze alırken, Şanlıurfa'nın tarihsel kimliğini geleceğe taşıyan kültürel bir vizyonu temsil ettiğini söyledi. Albayrak, Şile Bezi defilelerindeki deneyimlerini Urfa pamuğuna taşıdığını belirtti.

Defile, toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.