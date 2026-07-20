Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da tarımsal sulama sezonunun başlamasıyla birlikte bazı bölgelerde kaçak elektrik tüketiminin yüzde 94'e ulaştığını, tahsilat oranının ise yüzde 5 seviyesinde kaldığını açıkladı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde altı ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, tarımsal sulama sezonunda artan kaçak elektrik tüketimine ilişkin verileri paylaştı.

Şirketin açıkladığı verilere göre, Şanlıurfa'da bazı tarımsal sulama bölgelerinde kaçak elektrik kullanımı yüzde 94 seviyesine ulaştı. Kaçak tüketimin yoğun olduğu alanlarda aşırı yük nedeniyle şebeke işletiminde risklerin arttığı, tahsilat oranlarının ise bazı mahallelerde yüzde 5 seviyesinde kaldığı belirtildi.

Dicle Elektrik verilerinde, Harran ilçesine bağlı kırsal Damlasu Mahallesi ile Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Yolbaşı ve Keskin mahallelerinde tarımsal sulama döneminde kaçak tüketimin yüzde 94'e çıktığı bildirildi. 28 mahallede ortalama kaçak tüketim oranının ise yüzde 90 seviyesinde olduğu kaydedildi.

591 ABONEDEN 554'ÜNÜN BORCU BULUNUYOR

Eyyübiye, Harran, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde Damlasu, Türkoğlu ve Demirli hatlarından enerji alan 591 tarımsal sulama abonesinden 554'ünün vadesi geçmiş elektrik borcu olduğu tespit edildi.

Şirket açıklamasında, bazı abonelerin uzun süredir elektrik borçlarını ödemediği ve harici bağlantılarla kaçak elektrik kullanmaya devam ettiği öne sürüldü. Aynı bölgelerde elektrik tüketim bedelini düzenli ödeyen üreticilerin oranının yaklaşık yüzde 5 seviyesinde kaldığı ifade edildi.

TARIMSAL SULAMA BORCU MİLYARLARCA LİRAYA ULAŞTI

Şanlıurfa genelinde 17 bin 143 tarımsal sulama abonesi bulunduğunu açıklayan Dicle Elektrik, abonelerin yaklaşık yüzde 70'inin elektrik borcu olduğunu bildirdi. Tarımsal sulamadan kaynaklanan toplam ödenmemiş borcun milyarlarca liraya ulaştığı belirtildi. Kaçak tüketim ve tahsilat sorunlarının devam etmesi halinde şebeke üzerindeki yükün artabileceği, bunun yalnızca kaçak kullanım yapan aboneleri değil, elektrik borcunu düzenli ödeyen üreticileri de etkileyebileceği vurgulandı.

DÜZENLİ ÖDEME YAPAN ÜRETİCİYE JENERATÖR DESTEĞİ

Dicle Elektrik, kaçak kullanım ve aşırı yük kaynaklı kesintilerden düzenli ödeme yapan üreticilerin etkilenmemesi amacıyla ek tedbirler aldığını açıkladı.

Bu kapsamda, elektrik borcunu düzenli ödeyen tarımsal sulama abonelerine yakıt bedeli de karşılanmak üzere jeneratör desteği sağlandığı bildirildi. Şirket, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için sorumluluklarını yerine getiren abonelere yönelik desteklerin devam edeceğini belirtti.