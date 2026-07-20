Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitki Koruma Ürünleri bayilerine yönelik ziyaretlerle B-Reçete Sistemi'nin uygulanma sürecini değerlendiriyor. Çalışmalar kapsamında sektör temsilcilerinin görüş, öneri ve soruları ele alınıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin daha etkin ve kontrollü yönetilmesini amaçlayan B-Reçete Sistemi'ne ilişkin saha çalışmalarını sürdürüyor.

Müdürlük ekipleri tarafından kent genelinde faaliyet gösteren Bitki Koruma Ürünleri bayileri ziyaret edilerek sistemin uygulama süreci hakkında değerlendirmelerde bulunuluyor.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde bayi yetkililerinin uygulamaya ilişkin görüş, öneri ve soruları dinlenirken, B-Reçete Sistemi'nin etkin ve sağlıklı şekilde yürütülmesine yönelik bilgilendirmeler yapılıyor.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, saha çalışmalarının tarımsal üretimde güvenilirliği artırmak, bitki koruma ürünlerinin kontrollü kullanımını sağlamak ve üreticilere daha etkin hizmet sunmak amacıyla devam edeceğini bildirdi.