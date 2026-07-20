Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, farklı branşlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, yüzme, yağlı güreş ve dağ bisikletinde elde ettikleri derecelerle ulusal organizasyonlarda başarılı sonuçlar aldı.

YÜZMEDE SELİM KEREM YEDİ MADALYA TOPLADI

2026 SOBE Oyunları Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri Yarışları'nda mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Selim Kerem Serbest, 400 metre serbest, 50 metre sırtüstü ve 800 metre serbest kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu.

Elde ettiği derecelerle Milli Takım barajlarını geçen Selim Kerem, ayrıca 100 metre serbest, 200 metre serbest, 200 metre sırtüstü ve 50 metre sırtüstü kategorilerinde Türkiye ikinciliği elde ederek organizasyonu toplam yedi madalyayla tamamladı.

PEHLİVANLAR KÜRSÜDEN İNMEDİ

18 Temmuz'da düzenlenen Tarihi Geleneksel Zonguldak Kozlu Dağköy Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkan Büyükşehirli güreşçiler de önemli dereceler kazandı.

Başaltı boyunda Barış Bayav birinci, Yusuf Erdoğan ikinci oldu. Büyükorta boyunda Alparslan Tekmen üçüncülük elde ederken, Küçükorta Büyük Boy kategorisinde Ensar Bıyık ikinci, Muhammed Enes Kösemusul ise üçüncü sırada yer aldı.

FURKAN AKÇAM TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Bir diğer başarı ise dağ bisikletinden geldi. 17-19 Temmuz tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Büyükşehirli pedal Furkan Akçam, Elite Erkekler XCC (Short Track) ve XCO (Cross Country) yarışlarında Türkiye ikincisi, XCE (Eliminatör) yarışında ise Türkiye şampiyonu oldu.