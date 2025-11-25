Antalya'nın Aksu ilçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan gıda denetimlerinde 25 ton tarihi geçmiş tavuk ve ürünleri imha edildi, 2 işyeri mühürlendi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çamköy Mahallesi'nde biri şahıs işletmesi, diğeri bir firmaya ait toplam 4 soğuk hava deposuna denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ve bu ürünlerden üretilmiş döner, sucuk vb. ürünlere el konularak imha edildi. İşletmelere idari yaptırım cezası uygulanarak, 2 işyeri mühürlendi.

Belediye Başkanı İsa Yıldırım 'Halkımızın içi rahat olsun, Hiç kimse halkın sağlığıyla, çocuklarımızın sağlığıyla oynayamaz. Aksu Belediyesi olarak gıda güvenliği konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.

ŞAHIS İŞLETMESİNDE 800 KİLO TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN TESPİT EDİLDİ

Sürekli kapalı tutulan ve kötü kokular gelen bir şahıs işletmesinde yapılan denetimde yaklaşık 800 kilo tarihi geçmiş tavuk, but, taşlık ve çeşitli tavuk ürünleri tespit edildi. Ürünler imha edilmek üzere Aksu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile polis ekiplerine bildirildi.

FİRMA DEPOSUNDA 25 TON TARİHİ GEÇMİŞ VE BELGESİZ ÜRÜN BULUNDU

Şahıs işletmesinin arkasında yer alan firmaya ait 4 soğuk hava deposunda ise 25 ton tarihi geçmiş tavuk ve bu tavuklardan üretilmiş döner, ciğer, taşlık ve sucuk bulundu. Son kullanma tarihi ve üretim belgesi olmayan tüm ürünler imha edildi.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı belirlenen her iki işletmeye de idari yaptırım cezası uygulanarak, iş yerleri mühürlendi. Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekiplerinin katıldığı denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden tüm ürünlerin bertaraf edildiğini belirten Zabıta Müdürü Kaan Aydın, 'Tarihi geçmiş ve yeniden paketlenen ürünlere rastladık. Anında müdahale ederek işyerlerini mühürledik, cezai yaptırım uyguladık ve ürünlerin tamamını imha ettik. Halk sağlığını hiçe sayan işletmelere asla müsamaha göstermeyeceğiz, denetimlerimiz devam edecek' dedi.

Halk sağlığının öncelikleri olduğunu dile getiren Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ise denetimlerin ardından yaptığı açıklamada; 'Hiç kimse halkın sağlığıyla, çocuklarımızın sağlığıyla oynayamaz. Oynayanlara da asla müsaade etmeyeceğiz. Gıda güvenliği konusunda çalışmalarımız devam edecek, halkımızın içi rahat olsun' ifadelerini kullandı.