Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından olan Alt yapı ve üst yapı boru, radyatör, kombi, gömme rezervuar, cam, kabin, SPA, küvet ve duş teknesi gibi banyo ürünleri ile elektrikli forklift ve istif makinaları üretim faaliyetlerini gerçekleştiren Sanica Isı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’in değerli teşrifi ve kurdele kesimi ile birlikte Sanica Adana Bölge Müdürlüğü açılışını gerçekleştirdi.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle doğan alt yapı ve üst yapı ihtiyaçlarının yerinde ve hızlı bir şekilde karşılanması açısından ve aynı zamanda Kentsel Dönüşüme destek olmak amacıyla stratejik konumu gereği tercih edilen Adana Seyhan’da, 01.09.2023 tarihinde gerçekleştirilen açılış töreni pek çok davetlinin katılımı ile beraber sona erdi.

Sanica Adana Bölge Müdürlüğü açılışı ile beraber, gerçekleştirdiği projelerini ve üretimini inovasyon ve kaliteye verdiği önemle birleştirerek sürdürülebilir ürünleri ile yurt içi ve yurt dışı pek çok noktada varlığını her geçen gün sürdürme ve üretme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye’de 3 ayrı şehirde, 8 fabrikada üretim faaliyetlerini gerçekleştiren ve aynı zamanda 84 Ülke’ye yaptığı ihracat ve İngiltere, Macaristan, Kanada, Cezayir yapılanmasından sonra, yakın zamanda Hollanda’da Sanica Benelux BV şirketinin kurulmasının hemen ardından gerçekleşen Adana Bölge Müdürlüğü Açılış töreninde Sanica Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Fatinoğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Adana Bölge Müdürlüğü'nün açılışı, Sanica'nın Türkiye'deki büyümesini hızlandırma ve müşterilerimize daha yakın olma taahhüdümüzün bir ifadesidir. Her geçen gün büyüyen, yerli ve milli markamız olan Sanica, artık Adana Seyhan’da açılan bölge müdürlüğümüz ile müşteri hizmetleri, satış ve lojistik operasyonlarına destek sağlayarak, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Tarsus ve Mersin bölgelerine daha hızlı lojistik desteği vermeyi hedefliyor.”