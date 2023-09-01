İstanbul Barosu’nun 2022 yılı seçimlerinde Önce Avukat Grubu’nun Baro Başkan Adayı olan Av.Elif Görgülü, Önce Avukat Grubu üyeleri ve ülkemizin öncü hukukçuları ile birlikte kuruluş felsefelerine uygun olarak, Cumhuriyetin 100. yılında, kurucu değerlere sahip çıktıklarını hatırlatmak üzere 1 Eylül Adli Yıl Açılışı için Anıtkabir'i ziyaret etti.

Av.Elif Görgülü başkanlığındaki Önce Avukat Grubu üyeleri ve meslektaşları Atatürk mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundular.

Saygı duruşunun ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Av.Elif Görgülü; “Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine bağlı, gösterdiğin yolda açtığın hedefte ilerleyen, ilke ve devrimlerini savunan Önce Avukat Grubu’nun üyeleri ve adaletin savunucuları meslektaşlarımız ile birlikte huzurundayız.

2023-2024 Adli Yılı'nda bizler yılmadan, yorulmadan her türlü haksızlık karşısında mücadelemizi göstermeye devam edeceğiz. En önemli görevimiz; Cumhuriyetimize, laikliğe, demokrasimize, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, hukuk devletine, insan haklarına ve savunma hakkına sonuna kadar sahip çıkmaktır. Yeni adli yılımızın ülkemizde hukuki güvenliğe; hızlı, adil, bağımsız ve tarafsız bir yargıya ve güçlü bir savunmaya sahip olmasını temenni ediyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.



