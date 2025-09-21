Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel'in 'Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı'yla Gazze hakkında pazarlık yaptığı' yönündeki açıklamasına günler sonra yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne pazarlığı yapmışız, O da yanımızda mıydı, Siz inanmıyorsunuz bu tür şeylere değil mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne pazarlığı yapmışız, O da yanımızda mıydı, Siz inanmıyorsunuz bu tür şeylere değil mi? Arkadaşlar, sağıra hakaret etmek istemem de sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Buna partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekilde verdi ve bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Bizler uçak alımlarını falan Özgür Özel'e sorarak bugüne kadar yapmadık ve yapmayız. Zaten bu işlerden de anlamaz. Onun kıratı değil. Dolayısıyla biz Sayın Trump ile herhangi bir alışveriş, Türkiye-Amerika arasında yapacak olursak bunu zaten oğlu ile yapmamız gerek yok. Trump'ın bizzat kendisi ile yaparız" diye konuştu.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile Gazze konusunda pazarlık yaptığı ve bu pazarlık sonucu F-16 ve F-35 uçakları konusunda anlaşma yapıldığını söylemişti. Trump'ın 'Gazze'yi tatil köyü' yapma planına sessiz kaldığını ifade etmişti.

Özel "Trump'a bir kelime söylemediği gibi, daha geçen hafta cumartesi günü İstanbul'da Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek Trump'ın oğlu Jr. Trump'ı ağırlıyor, onunla pazarlığa tutuşuyor. İsmini yazmayıp iş adamı yazmışlar ziyarete" demişti.