Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından '12 Ülke, Tek Ritim' sloganıyla düzenlenen 36. Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali için geri sayım başladı.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, 36. Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali ile dünyanın dört bir yanından gelen kültürleri aynı sahnede buluşturmaya hazırlanıyor.

'12 Ülke, Tek Ritim' temasıyla düzenlenecek festival; dansın, müziğin ve kardeşliğin evrensel dilini Samsun'a taşıyacak. Festivalde Türkiye'nin yanı sıra Meksika, Sırbistan, Adige Cumhuriyeti, Rusya, Polonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Slovakya ve Gürcistan ekipleri kendi ülkelerinin geleneksel halk oyunları ile yer alacak.

FESTİVAL 21 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Festival, 21 Temmuz Salı günü saat 19.00'da Atakum'daki kortej yürüyüşüyle başlayacak. Renkli kostümleriyle dünya ekipleri Çobanlı İskele Meydanı'na kadar yürüyerek festivale görkemli bir başlangıç yapacak.

Aynı gün açılış konuşmaları ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirilecek. Yaklaşık bir hafta sürecek festival boyunca şehrin farklı noktalarında ve ilçelerde de halk oyunları gösterileri, konserler, ritim atölyeleri ve ilçe etkinlikleri düzenlenecek.

HER AKŞAM FARKLI BİR KÜLTÜR ŞÖLENİ

Çobanlı İskele Meydanı festivalin ana merkezi olacak. Havza, Çarşamba, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde de festivalin diğer ayakları gerçekleştirilecek.

Böylece festival coşkusu Samsun'un dört bir yanına yayılacak. Festival, 26 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de Çobanlı İskele Meydanı'nda gerçekleştirilecek final gösterileriyle sona erecek.

COŞKU İÇİNDE BİR FESTİVAL OLACAK

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, '36. Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali'ni bir kez daha şehrimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 farklı ülkenin kültürünü aynı sahnede buluşturacak festivalimizi bu yıl da hemşehrilerimizin katılımıyla coşku içinde gerçekleştireceğiz. Bu festival kültürlerarası dostluğu pekiştirirken, Samsun'umuzun uluslararası kültür turizmindeki yerini ise daha da güçlendirecek. Bu önemli festivale tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum' dedi.