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Toplantıda ayrıca, 2026 yılının ikinci döneminde yürütülen çalışmalar gözden geçirilerek, kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun Kütahya'nın gelişimi açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Kurum temsilcileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerle ilgili sunumlar yapılırken, projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi ve yatırım süreçlerinin etkin şekilde sürdürülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurul toplantısında, kent genelinde devam eden kamu yatırımlarının son durumu ele alınırken, kurumlar arası koordinasyon gerektiren çalışmalar ve projelerde gelinen aşamalar değerlendirildi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da 2026 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Musa Işın'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kütahya'da 2026 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelindeki kamu yatırımları, devam eden projeler ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren çalışmalar değerlendirildi.

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