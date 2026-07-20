Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Baba-Çocuk Kampı'nda aileler doğanın huzurlu atmosferinde bir araya geldi. Babalar ve çocuklar, gün boyu süren etkinlikler ve kamp ateşi etrafındaki buluşmayla birlikte kaliteli zaman geçirerek unutulmaz anılar biriktirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Baba-Çocuk Kampı, babalar ve çocuklarını doğanın kalbinde unutulmaz bir deneyimle buluşturdu. Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nın eşsiz doğasında oyunlar, etkinlikler ve kamp ateşi etrafında geçen keyifli anlarla baba ve çocuklar birlikte kaliteli zaman geçirdi.

Kamp programı boyunca çocuklar ve babaları çeşitli etkinliklerde birlikte yer aldı. Eğlenceli aktiviteler sayesinde aile içi iletişim güçlenirken, ortak deneyimler baba ve çocukların birbirlerini daha yakından tanımalarına imkân sağladı.

KAMP ATEŞİ ETRAFINDA UNUTULMAZ ANLAR

Programın en özel bölümlerinden biri akşam saatlerinde yakılan kamp ateşi oldu.

Ateş etrafında bir araya gelen baba ve çocuklar sohbet ederek, oyunlar oynayarak ve birlikte vakit geçirerek unutulmaz anılar biriktirdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Baba-Çocuk Kampı, yaz dönemi boyunca belirli aralıklarla devam edecek. Programla çocukların doğayla daha fazla vakit geçirmesi, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesi hedefleniyor.