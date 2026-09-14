Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Salıpazarı Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin inşaatına başlandı.

SAMSUN (İGFA) - Samsun'un içme suyu altyapısında önemli bir yatırım daha hayata geçiriliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Salıpazarı ilçesi Alanyaykın Mahallesi'nde inşa edilecek Salıpazarı Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yapım süreci başladı.

Yatırım bedeli 1,1 milyar TL olan proje kapsamında, Salıpazarı Barajı'ndan temin edilecek ham su modern arıtma sistemlerinden geçirilecek.

Tesis, tamamlandığında Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerine kesintisiz, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu sağlanmasına katkı sunacak.

GÜNDE 100 BİN METREKÜP SU ARITILACAK

Salıpazarı Barajı'ndan terfi merkezi aracılığıyla temin edilecek ham su, tesiste fiziksel ve kimyasal arıtma kademelerinden geçirilecek. Günlük 100 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip olacak tesis, su kayıplarını önlemeye yönelik geri kazanım mekanizmaları ve çevreye duyarlı çamur yönetim süreçleriyle bölgenin uzun vadeli su güvenliğine katkı sağlayacak.

Proje kapsamında arıtma ünitelerinin yanı sıra temiz su deposu, filtre geri yıkama ve su kazanım tankları, çamur yoğunlaştırma ve susuzlaştırma üniteleri, kimya ve klor binaları, trafo-jeneratör merkezi ile idari ve yardımcı yapılar da yer alacak.

8,3 KİLOMETRELİK YENİ HAT İNŞA EDİLECEK

Dev yatırım, arıtma tesisinin yanı sıra yeni iletim ve dağıtım hatlarını da kapsıyor. Proje kapsamında toplam 8 bin 300 metre uzunluğunda boru hattı döşenecek.

Terfi merkezinden arıtma tesisine ham suyun ulaştırılması amacıyla 3 bin 950 metre uzunluğunda çelik isale hattı inşa edilecek. Arıtılan temiz suyun mevcut ve proje kapsamında planlanan su depolarına ulaştırılması için ise 4 bin 350 metre uzunluğunda düktil boru hattı döşenecek.

BAŞKAN DOĞAN: 'İÇME SUYU ALTYAPISINI DAHA GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPIYA KAVUŞTURUYORUZ'

Yatırımın Samsun'un içme suyu altyapısının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Samsun'umuzun geleceğine yönelik yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Suyun hayat olduğunu biliyor, hemşehrilerimize sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için altyapımızı geleceğin ihtiyaçlarını da gözeterek güçlendiriyoruz. Salıpazarı Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi, Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerimizin içme suyu geleceği açısından çok önemli bir yatırım. SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilecek bu tesisle birlikte bölgenin içme suyu altyapısını daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacağız' dedi.

1,1 milyar liralık yatırımla yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarının da karşılanacağını ifade eden Başkan Doğan, 'Günlük 100 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip olacak tesisimiz ve 8,3 kilometrelik yeni iletim ve dağıtım hatlarımızla şehrimizin su güvenliğini daha da güçlendireceğiz. Samsun'umuz için çalışmaya, şehrimizin her noktasında ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu önemli yatırımın ilçelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.