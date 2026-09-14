Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, engelli bireyler ve ailelerini Cankurtaran Yaz Kampı'nda buluşturdu. Doğayla iç içe düzenlenen programda, sosyal etkinlikler ve keyifli aktivitelerle unutulmaz bir gün yaşandı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, engelli bireyler ve ailelerine yönelik anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Cankurtaran Yaz Kampı'nda gerçekleştirilen programda katılımcılar, doğanın eşsiz güzellikleri eşliğinde şehir hayatının yoğunluğundan uzak, keyifli bir gün geçirdi.

Yeşilin ve doğanın huzur veren atmosferinde bir araya gelen engelli bireyler ve aileleri, çeşitli sosyal aktivitelerle güzel vakit geçirdi. Birlikte geçirilen zaman, aileler arasındaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirirken, katılımcılar arasında yeni dostlukların kurulmasına da vesile oldu.

Programa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun eşi Nilgün Çavuşoğlu, Engelliler Meclisi Başkanı Yeter Çam, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın ile Engelliler Meclisi üyeleri katıldı.



'DAHA ERİŞİLEBİLİR VE KAPSAYICI BİR DENİZLİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'



Programdan duydukları memnuniyeti dile getiren engelli bireyler ve aileleri, kendilerine yönelik düzenlenen etkinlik için Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi'ne teşekkür etti.

Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, toplumsal yaşamın her alanında engelli bireylerin eşit ve aktif şekilde yer alabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 'Daha erişilebilir, daha kapsayıcı ve herkesin mutlu olduğu bir Denizli için çalışıyoruz. Engelli bireylerimizin ve ailelerimizin sosyal hayatın içinde daha fazla yer almasını önemsiyoruz. Bugün burada birlikte olmak, güzel anılar paylaşmak bizim için de çok kıymetli' dedi. Program boyunca ailelerle yakından ilgilenen Nilgün Çavuşoğlu da katılımcılarla sohbet ederek onların mutluluğuna ortak oldu. Cankurtaran Yaz Kampı'nda gerçekleşen buluşma, renkli ve samimi görüntülere sahne oldu.