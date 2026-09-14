Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Yılın Ahisi, Yılın Kalfası ve Yılın Çırağı ile bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, saatçilik mesleğini icra eden 'Yılın Ahisi' Nurettin Tul, berberlik mesleğini icra eden 'Yılın Kalfası' Berkay Ası ve aşçılık mesleğini icra eden 'Yılın Çırağı' Melek Abraş'ı Tarihi Belediye Binası'nda ağırladı.

Programa, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, BESOB Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Ahilik kültürünün köklü ticari ve ahlaki birikimine vurgu yapan Başkan Vekili Şahin Biba, 'Ahilik, kural ve kaideleriyle ticareti şekillendirmekle kalmayıp bir dizi erdem ve akideyle toplumsal ahlaka da tesir etmiş özgün bir mirastır. Bu ekonomik ve kültürel hazinenin korunması, mesleklerin tüm değerleriyle yaşatılması sayesinde mümkündür. Gelecek nesillere bu zengin kültürün doğru aktarılması için ustalardan çıraklara kadar her birimize düşen görevler vardır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu mirasın geleceğe taşınması için çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle gençlerimize güveniyor ve mesleklerine sahip çıkarak yaşatacaklarına inanıyoruz. Emekleriyle 'Yılın Ahisi, Yılın Kalfası ve Yılın Çırağı' seçilen isimleri kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum' şeklinde konuştu.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve beraberindeki heyet de Başkan Vekili Biba'ya misafirperverliği için teşekkür etti. Program, hediye takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.